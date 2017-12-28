彰化救國團邀您 冬令來去鄉下住兩晚



(中央社訊息服務20171228 15:52:10)彰化素有「臺灣穀倉」美譽，是農業大縣，彰化縣救國團已經連續4年辦理「來去鄉下住兩晚」農村生活體驗營，體驗內容精彩，就是希望能邀請來自各縣市的小朋友，遠離都市塵囂，體驗下鄉過生活，我們不僅要營造一個有趣的鄉村遊學之旅，更希望孩子在參與的過程中，懂得團隊合作、學習照顧自己、培養自我解決問題的能力。



活動內容有：深度參訪彰化縣埔鹽鄉大有社區，體驗大城鄉美豐社區巡禮；跟著蕭師傅認識土豆生長，了解農夫粒粒皆辛苦；動手植物染DIY、芋頭粿DIY、石磨體驗；跟著農夫捲袖下田去，土窯疊疊樂，品嘗香Q地瓜與玉米；摘菜葉、抓泥鰍、逛菜園；還有上超市採買食材開火鍋Party、燒材弄大灶。營隊名額有限，冬令僅此一梯，欲報從速。



◎活動時間：107年1月31日至107年2月2日(星期三~五)◎報名地點： 救國團彰化終身學習中心（彰化市卦山路2號 彰化縣美術館對面）04-7231157 救國團員林終身學習中心（員林市三民街1號 員林市圖書館對面）04-8321045◎洽詢電話：04-7231157分機33陳綉萍小姐◎活動臉書：https://www.facebook.com/chntcfarmercamp/◎線上報名：https://goo.gl/wGdyNR



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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