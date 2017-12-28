逢甲大學創新教學成果豐碩 獲得教育部肯定



(中央社訊息服務20171228 15:48:55)教育部12月27日舉辦「跨域學習 · 多元創新」記者會，邀請推動創新教學，尤其在多元及跨領域方面表現優異的大專院校到場分享成果，逢甲大學受邀分享校內創新教學課程及跨域人才培育機制，逢甲大學李秉乾校長表示，「逢甲大學以真實情境，學習解決真實社會問題，以提升學生自我競爭力」。



教育部106年推動「教學創新試辦計畫」，回歸以「學生」為主體，並透過各項創新教學工作，引入真實議題、善用專業知識，從「做中學」培養學生主動學習、探索知識的跨域能力。教育部長潘文忠在記者會特別強調，以前讀書目的是要通過各階段升學考試，現在讀書是培養面對未來發展所需的前瞻能力，教育應培育學生具有多元創新、團隊合作、解決問題等能力。



逢甲大學積極提倡教學創新，李秉乾校長在記者會上說明，逢甲大學設置跨領域設計學院（d.School），以創新的思維鏈結產業，培育跨領域人才，強化「創新」及「跨領域」的教學主軸，培養學生設計思考、跨領域溝通與團隊合作能力。



李校長進一步說明，跨領域設計學院以構思（C）、設計（D）、實施（I）、運作（O）為主要教學模式，落實國際頂尖大學所推動的CDIO課程，開設許多專題課程，並由教師及業師組成跨領域教學團隊，指導來自各系所的學生，從教師到學生都是跨領域合作，再以產業提出的問題為主，設計並實作出解決方案，整個教學過程具體發揮逢甲大學作為全臺灣第一所成功加入CDIO國際組織後應有的教育品質。



修習過d.School課程的逢甲大學運輸物流系四年級王馨謙同學表示，她修的是「無人車」課程，當初是因為對無人機有興趣才修課，沒想到「這堂課成為大學四年來最難忘的課程」。王同學表示，透過課程認識到設計思考、CDIO的概念，並有機會與來自不同系所的同學進行小組實作，更在課程結束後，有機會參與在加拿大舉辦的2017年CDIO全球年會學生競賽，從跨領域到跨文化，「讓我看到新世界，開拓國際視野」。



訊息來源：逢甲大學



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