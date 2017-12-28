屏縣Y世代青年用「愛•共享•快樂」的心 捐贈屏府復康巴士



(中央社訊息服務20171228 15:47:59)屏東縣縣民鄭小姐一家人秉持「愛•共享•快樂」的精神，於12月27日上午11點在屏東縣政府南棟大樓前廣場，以實際行動捐贈屏東縣政府1輛價值163萬元的復康巴士，社會處劉美淑處長亦回贈感謝狀及身障者毛筆字帖，以表達感謝之意。



身為90後Y世代的鄭家姊妹，皆為醫院護理人員，平時多在加護病房照顧病患，過著忙碌且樸實的生活，但於今年6月父親重病命危，媽媽為同時照顧在高雄住院的先生及家中行動不便的兒子，在那段期間每天搭乘復康巴士帶著兒子於醫院與家裡奔波，那時鄭媽媽覺得幸好有復康巴士提供交通接送服務，讓她和兒子在先生最後的生命中能天天陪伴他。



為感謝屏東縣復康巴士在那段時間提供的協助，鄭家姊妹與母親三人決定集資捐贈屏東縣政府1輛復康巴士，希望把小愛化成大愛，讓更多的身心障礙者接受到復康巴士的服務，鄭媽媽更以使用者的角度要求車商調整車內設備配置，希望搭乘者都能享有舒適的乘坐環境，讓身心障礙者在就醫、就學、就業、健康休閒等等面向均能獲得「行」的協助，保障其基本權益並促進社會參與，減輕家庭照顧負擔。



目前屏東縣復康巴士業務由社團法人屏東縣殘障服務協會及恆基醫療財團法人恆春基督教醫院辦理，107年度更有莘翊居家護理所加入服務行列，分屏北區、屏中區、屏南區及琉球鄉辦理全縣33鄉鎮身心障礙者交通接送服務，此項服務多用在身心障礙者就醫用途上，亦協助本縣身障學生至外縣市就學，近來為增進身心障礙者的社會參與，若有休閒旅遊、訪友、購物、參加社區日間照顧服務等的交通需求皆可提出預約申請。此外，如果想帶長期在家行動不便的家人一起到戶外透透氣，亦提供旅遊專用復康巴士預交通服務。



社會處表示目前全縣提供78輛復康巴士開放身心障礙朋友電話預約，並為更有效率執行復康巴士交通服務，出車時間從週一至週日全年無休，讓領有身心障礙證明或手冊者獲得到宅接送之點對點交通服務，有需求的身心障礙朋友可分別洽詢屏北區預約專線08-7386626、08-7372363；屏中區預約專線08-7887433、08-7890608；屏南區預約專線08-8892293轉731；琉球鄉請撥08-8612501轉115，若有疑問者洽社會處08-7320415轉5343洪小姐。



訊息來源：屏東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/226647.aspx