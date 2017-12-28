未來科技展 HTTP－2混合式探空火箭中央社 (2017-12-28 16:50)
「2017未來科技展」28日在台北世貿三館登場，現場展出多項技術成果，吸引民眾前往參觀。圖為展出HTTP－2混合式探空火箭。中央社記者王飛華攝 106年12月28日
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