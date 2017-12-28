活力偏鄉─南大師培列車前進北門三慈國小



(中央社訊息服務20171228 15:36:33)為精進師資生教育專業能力，認識在地偏鄉教育，國立臺南大學師培列車12月26日帶領師資生前往臺南市北門區三慈國小，三慈國小受少子化影響，學校規模不大，但在校長及主任的帶領下，積極提升教學品質，促進教師專業發展。因此，南大特地帶領師資生前往參觀學習。



南大師資生除了參訪學校，還參加正在三慈國小舉辦的「精進教師專業觀議課暨國際學習共同體發展趨勢分析研習」，會中有多位學者及實務專家說明觀課、議課的理念，師資生也觀摩三慈國小老師進行自然科的教學演示，觀摩結束後與在場老師一起參與議課，認識了備課、觀課及議課的實務，奠定學生對教育專業發展的基本認識。參加的師資生表示，有幸聆聽國際課程與教學大師佐藤學教授以學習共同體的挑戰為題的演講分享，學習如何與教育夥伴創造對話式的深度學習，打破協同學習的刻板做法，重新定義學習的意義，並且建構相互學習的場域及關係。



南大黃宗顯校長表示，南大師培一直秉持培育具有人文關懷、品德涵養的優質專業教師。除了校內的各項課程，還規劃了多元的學習活動，積極帶領師資生深入偏鄉、服務偏鄉，實際觀察及參與教育現場實務，使教育在地扎根，培育優良師資。



訊息來源：國立台南大學



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