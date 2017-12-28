環島團救國團107年冬令青年休閒活動 「愛上美麗島~鐵騎凸台灣」又來囉 這次將挑戰逆時針大圈囉



(中央社訊息服務20171228 15:35:12) 在民國97年電影「海角七號」的熱潮席捲全台時，有另外一部電影也悄悄上映，那就是「練習曲」，如同聽障的主角（東明相），默默的帶動了台灣自行車環島的熱潮……。 以「我們為青年服務，青年為國家服務」為宗旨的救國團，感受到這股自行車熱潮後，耗費2個多月，串聯救國團各縣市團委會，專人前往台灣各地進行路線堪察，規劃出自行車環島路線，於97年正式開辦第一梯次，至今已邁入第八年，總梯次超過50梯次，協助超過1000位青少年朋友完成單車環島壯舉。



今年寒假「愛上美麗島－鐵騎凸台灣」活動，包含探訪台北、桃園、新竹等…二十個縣市，深入最具特色的在地社區，體驗真正台灣人的生活，還有精心規劃的私房景點，騎單車優遊全台，認識閩、客村莊古樸的文化及體驗台灣原住民的傳統文化，這些都是最「夯」的旅遊體驗學習活動。身為台灣人一定要做的事情，就是單車環島，騎車行遍台灣，展開「壯遊計畫」，救國團的「鐵騎凸台灣」可以說是壯遊台灣的首部曲，就是要給大家認識台灣、體驗生活的機會，進而培養對台灣這塊土地的熱情與關懷。 對於參加這次活動的你們，我們希望是以培養一個領袖、一個領導人物的格局來操作本次活動，希望能讓所有人培養一種立足台灣、胸懷世界的氣魄，讓台灣的孩子都有機會在未來「壯遊天下」。 本次環島路線為:逆時針大圈挑戰梯 彰化梯:1/27至2/7由彰化救國團出發高雄梯:1/29至2/9 由澄清湖水漾會館出發12天11夜共1200公里目前已經開放報名囉!!挑戰全國最低價28000元整快!快!快!，只要您年滿12歲(國中以上)，對於美麗的台灣寶島有深度的熱情，喜愛自行車運動的青年朋友們，歡迎您加入單車環島、壯遊台灣的行列哦!活動詳情及相關訊息可至專屬臉書粉絲專頁查閱：http://www.facebook.com/cycbicycle 或與我們連絡：救國團彰化縣團委會 活動組 葉浩德先生電話：04-7231157分機24。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/226643.aspx