長庚大學首辦宿舍藝文展



(中央社訊息服務20171228 15:25:45)為了提升學生對藝文活動的興趣，並且更認同及愛惜宿舍環境，長庚大學近日在「明德樓」宿舍大廳辦理「我的藝想世界」藝文展，展出來自衛生福利部八里療養院的陶藝作品，以及新北市自閉症服務協進會的星兒畫作，透過作品呈現的生命力，在歲末年終之際，不僅為宿舍空間增添色彩也帶來一股暖意。



長庚大學有5棟學生宿舍，共6300多個床位，價格實惠，就學期間只要提出申請，人人能住校。目前全校7400多名學生，住宿人數約5300人，超過7成的同學在校學習及生活。在這當中，「明德樓」除了13樓至14樓為兩人寢的研究生宿舍外，其餘樓層皆為 4人一寢的套房，衛浴乾濕分離，每間皆規劃超大對外窗及陽台，有著五星級宿舍的美譽。



為了讓大家能有更舒適及友善的居住環境，學務處及宿舍自治小組同學投入許多心力，像是配合耶誕節與跨年的年節氣氛，日前就舉辦了「2017歲末感恩分享暨冬之饗宴」，除了製作卡片給舍爸舍媽，還佈置宿舍大廳、舉辦小型園遊會等活動，增進住宿同學之間的互動及關心。



另一方面，近日登場的宿舍藝文展則是首次規劃，學務處指出，八里療養院「心悅陶坊」是許多思覺失調症患者與職能治療師努力耕耘的園地，陶藝是病友們發聲的方式，傳達生命故事裡陷落的部分跟情感，透過作品敘說、整理及看見自己。本次共提供60件陶藝作品展出，包括玫瑰花系列、彩磁系列及自由創作等三大主題。



此外，這次還有13件畫作是來自「2017星兒界外藝術畫展」。新北市自閉症服務協進會透過各種不同的療育課程，協助自閉症小孩用自己特殊的方式接觸、探索這個世界，每件作品背後都有屬於孩童們最真切感人的故事，幫助星兒們心靈走出了寬闊的想像，經由創作傳達無法用語言表達的情感及思想。



學務處表示，透過病友及自閉症兒童的創作展示，希望讓同學們可以了解他們獨特的創意與思維，並且藉由宿舍環境佈置，讓學生可以更愛惜及認同居住的生活空間。這些作品自106年12月20日展至107年1月5日，活動結束後，部分陶藝作品將留在校內，佈置於宿舍公共空間。



訊息來源：長庚大學



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