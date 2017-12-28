崑山科大與韓校合辦國際遊學團 韓生期待文化交流



(中央社訊息服務20171228 15:25:03)崑山科技大學連續10年與韓國慶熙大學(KYUNG HEE UNIVERSITY)舉辦寒假遊學團，今年已邁入第11屆，逾50位韓生蒞校進行為期五週的學術研習，課程內容含專業課程外，另有學習華語及相關文化體驗，讓韓生十分期待。



崑山科大自2008年暑期開始，與慶熙大學首度舉辦國際專業暑假遊學團成功後，隔年立刻舉辦寒假遊學團，自此便年年在寒假舉辦該活動，至今已累積逾500位韓生參與。遊學團課程由雙方共同策劃，累積兩校師生國際交流經驗。另外安排產業參訪活動及實作，使學生了解臺灣產業實際運作情形，課程豐富多元。



電子工程系衞祖賞教授除代表歡迎慶熙大學學生蒞校參與活動，也期許韓生能找機會與該校生交流，認識彼此國家文化及語言，展現熱情與活力，把握學習時光。慶熙大學學生在開幕典禮的自我介紹，都透露出非常喜歡臺灣的美食，且大多是首次來臺，心情難掩興奮。韓生金榮雲更特別準備簡單的中文介紹，獲得熱烈掌聲。在臺灣遊學期間也遇到新年，許多韓生興奮規劃跨年去處，期待課餘時光的旅行體驗。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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