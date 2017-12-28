臺東縣府積極行銷有機農業 通路媒合4100萬採買業績 商機展亮點



(中央社訊息服務20171228 15:09:54)隨著經濟發展和生活水準提高，人們的生活方式不斷追求健康安全與品質，跨境的商業模式，不僅是品牌之戰，更是金流及物流的拼搏戰。臺東縣政府積極推動有機農業行銷計畫，今(106)年媒合會創下亮眼的4100萬元的採買業續，預期透過多元通路的媒合，讓來自臺東在地健康、安心的純淨好物，翻轉消費者的餐桌，為健康找對路。



臺東縣政府表示，9/20在華山1914文化創意園區西二館舉行「臺東縣農產品通路媒合說明會」，引領臺東在地27家優質農產業者與全國知名通路、食品廠及企業進行媒合；同時11/07在縣府大禮堂舉行國際通路商機媒合活動，邀請新加坡BizGen International Pte Ltd通路代表，由在地40家農戶展示自己的商品，並與焌達科技、點水樓等國內企業代表，進行為期3天參訪12處產區，藉由與小農面對面的接觸，以傳遞臺東健康農業的品牌形象。



這幾年來力推「臺東健康農業」的品牌形象，透過多場次的媒合說明會及縣內縣外的展售會，更讓企業代表包含義美公司則是針對紅藜、小米、檸檬、洛神及蜂蜜洽談至少各採購五百公斤的量，COCO也對於紅藜飲品、紫米、洛神洽談六百公斤的採購，愛買量販店也對於紅藜洽談近三百萬元採購，全家便利商店對於紅藜、稻米、旗魚鬆等特色產品洽談近九百萬採購，同時，台積電福委會代表也提出企業公益認購以及邀請臺東縣政府帶領小農至台積電福委會展售構想；臺東農產品真的魅力無法擋，在今年也為農產品成功創下四千萬一百多萬元的銷售額，未來更可望再創佳績。



值得慶幸的是，這幾年來在縣府努力下，二代青農返鄉工作逐漸增加，農民們很爭氣的種出好產品，國內外獲獎連連，他們的努力，讓臺東的農業更加升級。臺東縣長黃健庭表示：「秉持讓消費者吃得安心、用得放心之理念，持續推廣優質農產品給社會大眾，逐步提升品牌價值，讓優質品牌拓展至全國及國際市場。」



訊息來源：台東縣政府



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