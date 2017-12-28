元旦連續假期來臨 台東縣大武警實施交通疏導保順暢



(中央社訊息服務20171228 15:09:13)106年即將結束並邁入107年，屆時將會有三天的元旦連假，預期觀光客及返鄉遊子將大量湧入台東，台東縣警察局大武警分局為維持連假期間南迴公路行車順暢、預防交通事故，也預先規劃交通疏導計劃，企盼南迴公路能行車順暢。



元旦連續假期共計三天，大武警分局預估30日上午北上車潮會較多，易壅塞路段為金崙大橋北端，該處於連假期間將禁止北上車輛左轉進入金崙村，呼籲欲前往金崙溫泉之旅客於金崙大橋南端左轉進入，且因該路段由兩車道縮減成一車道，若遇車輛較多時警方將會在此實施輪放管制，連假期間金崙大橋也全面禁止臨時停車，若民眾不聽勸警方也將予舉發。



至於南下車潮則可能於107年元月1日湧現，408.5公里(新香蘭段)將視情況實施車輛管制，而多良火車站將實施車輛分流，呼籲欲往台東或高屏車輛行駛內車道，前往多良火車站欣賞美景的車輛請行駛外車道。



大武分局分局長王永吉表示，南迴公路現因拓寬工程，部分路段有管制路幅較狹窄且有人員管制，行經該路段時應放慢車速，注意前方道路狀況，尤其夜間視線不良更應多加注意，警方亦會針對重要景點及易壅塞路段，加強交通疏導管制作為，呼籲駕駛人遇警方管制時切勿爭道搶快，並請耐心配合指揮通行，期盼大家都能快樂出門、平安回家。



訊息來源：台東縣政府



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