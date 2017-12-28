星兒想圓不可能的任務大夢 台東縣府替代役役男哥哥一起來幫忙



(中央社訊息服務20171228 15:05:04)一群在台東縣政府民政處服役的在地替代役男們，看到社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會孫理事長12/23在臉書貼出徵求「黑天使」這個特別的請求時，引起了關注。於是自發性邀集5位同袍兄弟利用下勤後的時間到協會扮起「黑天使」，希望幫孩子們圓夢。 而之所以稱為「黑天使」是有故事的，民政處表示，社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會孫中光理事長為了幫助協會所成立的小作所照顧的星兒們完成一個大大的心願─前往東京迪士尼樂園玩，一起努力包裝、販賣台東優質農產品，讓孩子們自己努力將賺來的錢存下來，不要依賴社會大眾的捐款。 由於消息見諸臉書後，愛心訂單大量湧入，但星兒們的出貨速度不及，以致未能準時到貨。有愛的工作人員們怕傷到星兒們心，只能趁星兒們離開小作所返家，在天黑後留下來幫忙加工趕貨，於是稱來幫忙的人為「黑天使」。無奈協會人力單薄，出貨速度仍然趕不上進度，此時民政處的役男們愛心挽袖，出力相挺。 果然這些帥天使們一出手就不同凡響，短短一個半小時的時間就完成了孩子的一天產量，而且做完一天後，還接著問：「我們還可以再去幫忙，何時需要我們再去?」，真是愛心無限，這群很帥的黑天使連續多次出現在小作所裡幫忙。 希望在役男哥哥們的協助下，星兒們的迪士尼樂園之行可以如期成行。而透過公益讓役男有機會回饋鄉里、以實際行動關懷照顧弱勢，對役男帥哥們而言，也是一個很好的生命體驗。



訊息來源：台東縣政府



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