閃耀十年 紮根平溪地區數位知識資訊志工服務



(中央社訊息服務20171228 15:04:19）由平溪DOC(數位機會中心)與真理大學觀光數位I Ready資訊志工合辦的「十年磨一劍」成果展，在平溪國中熱鬧登場，展現學員們這一年來學習空拍機操作、小米酒製作、3D列印、傳承鑼鼓文化等活動成果及點滴。此次成果展包含欣賞學習成果影片、頒發勤學獎、餐會交流及抽獎活動。 十年前，平溪最有名的就是天燈，其實除了天燈，平溪還有許多特色產品，如手工醬油、薑黃與山藥。透過這些數位知識課程，讓平溪鄉親長輩們有機會學習新科技，藉由新知識與科技的應用，讓當地農產品特色更為廣泛宣傳。同時讓真理大學觀光數位學系學生在服務的過程中，將所學的數位知識應用在生活上，也效法長輩們活到老學到老的堅毅及努力不懈精神，進而自我反思。 平溪DOC中心推廣偏鄉數位計畫即將邁入第11年，繼續與真理大學觀光數位I Ready資訊志工團隊提供當地更多資訊服務。



訊息來源：真理大學



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