冬至搓湯圓 中州境外生捏雞母狗仔體驗台灣文化



(中央社訊息服務20171228 15:02:43)「家家搗米做湯圓，知是明朝冬至天」，國曆12月22日或23日是二十四節氣之一的「冬至」，也是華人傳統節日，中州科技大學國際交流中心特於12月21日辦理「冬至搓湯圓」活動，讓境外生與台灣師生一起DIY搓湯圓、捏「雞母狗仔」，感受冬至節日氣氛。



此次活動由國際交流中心林欣怡主任，帶領境外生與餐飲廚藝系師生合作，大家一起搓湯圓、吃湯圓。此次活動共製作三種湯圓-鹹湯圓、甜湯圓及乾湯圓；鹹湯圓餡料為豬絞肉，餐廚系同學已事先幫大家拌料和爆香，甜湯圓餡料有珍珠、綠豆、紅豆和薏仁，乾湯圓則準備花生糖粉和芝麻糖粉。 介紹食材後，大家開始搓揉湯圓，依據各自喜好製作自己愛吃的湯圓口味，餐廚系學長姐特別說明搓湯圓的手勢和包餡料方法，避免煮湯圓時餡料流出。境外生們從一開始圓形湯圓，逐漸變化出各種造型湯圓，如小豬、兔子、骰子等等，發揮創意過冬至。 湯圓完成後，餐廚系學長姐協助大家煮湯圓，熱騰騰的鹹湯圓、甜湯圓、乾湯圓讓同學們吃得很滿足。國際交流中心林欣怡主任表示，農諺「冬至圓仔呷落加一歲」是指在冬至吃了湯圓表示長大一歲！祝福大家2018年更成熟，學業更進一步。



訊息來源：中州科技大學



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