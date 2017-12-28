日本外相河野太郎

【環球網報導 記者 馬麗】韓國外交部的工作小組對日韓就慰安婦問題達成協議的談判過程進行驗證，並於12月27日公佈了相關報告。日本NHK電視台報導稱，日本政府表示該協議經過了正當的談判過程，日方認為該協議沒有問題。在此之上，日本政府還表示，韓方在未經日方同意的情況下，單方面公佈協議內容和談判經過，令人遺憾，因而向韓方提出了抗議。

27日晚，正在阿曼進行訪問的日本外相河野太郎向記者表示，「萬一協議生變，日韓關係將處於完全無法管控的局面。如果說『對前政府幹的事情不知情』，那麼今後日韓之間達成的任何協議都將難以落實」。據報導，河野以此對韓方進行了牽制，他稱韓方如果撕毀該協議，或是要求重新審視該協議，都將對日韓關係造成嚴重影響。

另據韓聯社報導，韓國總統文在寅28日看完韓日慰安婦問題協議工作組發佈的審查結果后，心情很沉重。他對此表示：「雖然該協議是兩國首腦達成的政府間正式承諾，但我作為總統和國民一起再次聲明，這個協議不能解決慰安婦問題。」有分析認為，這暗示往後有可能會進行再協商乃至廢除協議。

日媒稱，目前日本政府正在關注韓國政府得到上述報告後會作出何種應對。政府內有意見認為，韓國政府為分析國內輿論等情況，要推出相應措施可能尚需時日。