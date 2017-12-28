調查顯示法國人均壽命逐年遞增 人均身高也在增加北京新浪網 (2017-12-28 14:41)
【環球網報導 記者 王莉蘭】「法國電視二台」12月27日報導稱，法國全國統計和經濟研究所(Insee)在當地時間12月27日公佈的研究報告顯示，法國民眾的人均壽命從20世紀初開始一直在增長，且身高也呈現同一趨勢。
法國記者瑪麗絲？布爾戈(Maryse Burgot)表示，20世紀初期，法國人均壽命不到45歲。到1968年，法國人的平均壽命超過了67歲。根據Insee的預測，如今法國民眾的平均壽命已經超過79歲，比1968年幾乎增加了12歲。女性則更甚，平均增長了至少10年的壽命，人均壽命超過85歲。
此外，Insee還對法國民眾的平均身高進行了估算。布爾戈指出，根據預測，法國人的平均身高在增加。50歲女性的平均身高增長了5厘米，在2018年將達到1.65米。對男性而言，平均身高則增加了8厘米，將達到1.78米。
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