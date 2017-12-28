俄著名旅遊線路「金環」新年期間住宿價格陡增北京新浪網 (2017-12-28 14:41)
【環球網報導 記者 嚴翔】俄羅斯《生意人報》12月28日報導稱，儘管俄羅斯旅遊業近期熱度有所降低，但在新年期間，俄羅斯「金環」旅遊線路上的住宿價格陡增，漲幅超過60%，其中漲價最多的是家庭旅館和公寓。
報導援引俄羅斯訂票網站OneTwoTrip的數據稱，2017年12月29日至2018年1月8日期間，「金環」線路各市的住宿價格比2018年1月26日至2月5日的價格高出62%。其中，家庭旅館的價格漲幅最大，其均價高達6500盧布(約合113美元)，比平時高出79%;雙人公寓均價4200盧布(約合73美元)，漲價64%;賓館均價4000盧布(約合70美元)，漲價44.6%;出租床位為1700盧布(約合30美元)，漲價30.4%。
「金環」是指坐落在莫斯科北部和東部的一串古老的小城鎮。該旅遊線路開發於1967年，是一條很受遊客歡迎的環型旅遊路線。主要景點包括，雅羅斯拉夫爾市、科斯特羅馬市、伊萬諾沃市、蘇茲達爾市及謝爾基耶夫鎮等。據俄羅斯文化部統計，該線路每年的遊客數量達1800萬。
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