勇士特別版球衣 走中國風龍意象中央社 (2017-12-28 14:50)
NBA勇士隊公布特別版球衣，融入龍的意象等中國元素，藉此向灣區華人致意。（取自勇士隊官網）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年12月28日
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