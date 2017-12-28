證期虛擬博物館導入AR 有趣富知識性中央社 (2017-12-28 14:50)
台灣集中保管結算所在台灣證券期貨虛擬博物館官網，導入AR（擴增實境）技術和360度環景拍攝，進入網站後有虛擬導覽員帶著大家穿梭股票的時光隧道。中央社記者韋樞攝 106年12月28日
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