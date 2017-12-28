106年體育運動精英獎「最佳教練獎」，由羽球世界球后戴資穎的指導教練賴建誠奪下。賴建誠（圖）對於獲獎並不居功，認為只是盡全力扮演好教練的角色。（賴建誠提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 106年12月28日