紐約犯罪率大幅下降 愈來愈安全中央社 (2017-12-28 14:27)
（中央社記者黃兆平紐約27日專電）紐約市治安曾與惡名昭彰畫下等號，但過去30年歷任市長整飭下，整體犯罪率大幅下降，觀光客日增。最新數據顯示，比起1990年2245件殺人案，2017年迄今286件，可望創新低。
紐約警方統計，大蘋果今年重大犯罪件數顯著下降，包括謀殺、一般殺人、重大竊盜、偷竊、搶劫、強暴、攻擊、偷車等類別，總計案件9萬4806件，少於去年創新低的10萬1716件。
截至24日（美東時間）耶誕節前，殺人案件有286件，假若未來幾天沒有明顯增加，將比2014年歷史新低紀錄333件還少，連續27年來下降，也將是自1950年代以來最低紀錄。
紐約過去由於黑幫火併、色情泛濫、滿街遊民等問題，治安長期為人詬病，犯罪率居高不下。1990年非洲裔丁勤時（David Dinkins）就任市長，未能有效改善治安，只當了4年就下台。
直到1994年檢察官出身的朱利安尼（Rudy Giuliani）當選後，8年勵精圖治，大力掃蕩色情，911時還獲得「反恐英雄」稱號，一度角逐共和黨總統黨內初選。
接續的企業家彭博（Michael Bloomberg）更是重視治安，持續強化打擊非法，12年任內顯著提升紐約整體形象，觀光客激增。剛連任成功的現任市長白思豪（Bill de Blasio）雖曾一度與警方關係緊張，但有效治理下，紐約治安愈來愈好。
由於曾遭受911恐怖攻擊等多起重大事件，最近10餘年來，紐約的反恐、鎮暴警力持續增長，目前警力總員額已逾2萬人，是全美最龐大的警察單位，讓850萬紐約市民的生活愈加安穩、安全。1061228
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