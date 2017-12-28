涉嫌發動機場炸彈攻擊 越南15人遭判刑中央社 (2017-12-28 14:23)
（中央社河內28日電）越南政府指控15名犯嫌於今年4月在胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat）發動炸彈攻擊，當地法院經2天開庭，昨天以「反人民政府恐怖攻擊罪」對他們判處5年至16年不等的有期徒刑。
越南快訊新聞網站報導，胡志明市法院26日開庭審理上述人士的違法行為，本來預計審期4天，但昨天提前宣判。
根據起訴書，在旅居海外的陶明君（Dao Minh Quan）和范Lisa（Pham Lisa）指導與資助下，24歲的鄧黃善（Dang Hoang Thien）與其他14人，今年4月中旬購買原料，製作了2顆汽油彈，隨後於4月22日在新山一機場引爆，但僅其中一顆炸彈爆炸。
另外，鄧黃善與其他6人，還被指控於今年4月初放火燃燒邊和市（Bien Hoa）交警的一個違規車輛移置保管場所，造成嚴重損失。
另一方面，這些人士還企圖發動其他恐怖攻擊事件，但警方都及時查獲與阻止。
當地法院指出，這些人士的行為屬嚴重違法且可能造成嚴重後果，之所以未造成人員傷亡是他們意料之外以及警方及時查獲與阻止，因此必須嚴予懲處。
報導說，法院根據各被告在整個犯罪過程所起作用和涉案程度，最終對鄧黃善宣判16年有期徒刑，其餘14名被告被判處5年至14年不等。另外，鄧黃善的女友因知男友等人涉案，但未報警，被以「不投訴犯罪行為罪」判處18個月，但可緩刑。1061228
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