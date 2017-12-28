（中央社東京28日綜合外電報導）日本東京大學研究員柳澤佑意外研發出一款全新的玻璃材質，破裂之後只要簡單加壓就能癒合。



法新社報導，這項發現為未來的超耐用玻璃開啟可能，諸如車窗、建築材料、魚缸，甚至是馬桶等日常用品可延長3倍壽命。



柳澤佑是東京大學的化學研究員，他在研究一種可用於潮濕表面的黏著劑時，意外獲得突破性的發現。



不過，想要輕輕一壓就修好破裂的手機螢幕，或是偷偷拼回一個打破的啤酒杯，以目前的技術或不久的將來都還難以實現。



只是，這項發現為後來的研究打開機會之門，以研發更耐用、更輕量的類玻璃物品，如車窗。



柳澤佑向法新社示範，把破成兩塊的玻璃斷面接在一起約30秒後，玻璃重新癒合，幾乎完好如初。為了呈現癒合的強度，他在這塊玻璃上掛上幾乎裝滿的水瓶，玻璃不受動搖。



不同於用在餐具與智慧手機螢幕的礦物玻璃，這塊有機玻璃是用一種名為聚醚硫?（polyether thioureas）的物質組成，材質比較接近壓克力。



其他科學家也研發出能夠呈現類似效果的橡膠或凝膠材質，但柳澤佑是第一個用玻璃展示這自行癒合概念的研究員。然而，如果無法生產出能自動修復的手機螢幕，這個發現有什麼用途呢？



柳澤佑說：「把破掉的修好，這個想法稍嫌不切實際，務實來說是製造能長久使用的樹脂玻璃。」



玻璃製品經過多年使用之後，會因外力或疲乏而破裂，柳澤佑說：「東西會破掉，表示它已經存在很多微小裂痕，最終累積成重大毀損。」



柳澤佑說，他的研究顯示，有機會研發更安全耐久的樹脂玻璃。樹脂玻璃在日常生活中已被廣泛使用，柳澤佑說原本能用10年或20年的東西，未來也許可以延長壽命到2倍或3倍。（譯者：中央社林宏翰）1061228