【環球網綜合報導】據美國《星條旗報》引述日本媒體12月27日報導，美軍呼籲日本政府停止在其軍事基地上空使用無人機，以防發生意外事故。

據報導，美國太平洋司令部部長哈里？哈里斯11月與日本防衛大臣小野寺五典會談時提出了該要求。他表示，無人機可能與軍用飛機發生相撞危險。

在之前發生的一起事故中，一架美國軍用直升機被迫做出急轉彎以避免撞上一架無人機。

駐日美軍發言人、空軍上校約翰？哈奇森表示，有些小型遙控的無人機掠過在日本沖繩縣美國海軍陸戰隊營地施瓦布營(Schwab)，這存在安全風險。他表示：「此類問題並非天天發生，但仍然非常令人擔心。」

據報導，在2015年4月日本首相安倍晉三住所房頂發生無人機墜毀事件后，日本政府規定禁止無人機在機場、人口稠密區飛行，未經許可無人機也不得在492英尺(約150米)以上高度飛行。日本另一項法律規定則禁止無人機飛越重要設施，如國會議事堂、皇居、核電站和外國大使館上空等。(實習編譯：戎璐？ 審稿: 譚利婭)