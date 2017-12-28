【環球網綜合報導】車臣領導人卡德羅夫繼遭美財政部下令制裁之後，社交媒體賬號也被封殺。據俄羅斯衛星通訊社月28日消息，卡德羅夫的社交媒體Instagram賬號@kadyrov95已於上周六(23日)停止顯示，其臉書主頁也已失效。

報導稱，俄羅斯聯邦電信、信息技術和大眾傳媒監督局周二(26日)表示，已向臉書公司致信諮詢，要求他們解釋卡德羅夫賬號被封的原因。

當地時間12月27日，卡德羅夫在推特上宣洩對此事的不滿。卡德羅夫稱，臉書公司因他在「美國封禁名單」之內，因此刪除了他的賬號。他「很冷靜地」看待美國的這種小伎倆，但仍有一個問題想要諮詢臉書和美國財政部，「你們吹捧的民主和公民知情權在哪裡？亦或說，400萬用戶的意見不過爾爾？」