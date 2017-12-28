【大成報記者于郁金/綜合報導】12月25日下午海峽兩岸三地第一個寶石學博士彭國禎教授，受邀由臺灣到中國中維珠寶玉石質量監督檢測中心(廈門)實驗室訪問指導工作，受到中維珠寶玉石質量監督檢測中心(廈門)實驗室執行董事王玉鋒熱情歡迎；同時，在中國文聯玉雕聯盟東南秘書處、廈門市旅遊協會瑪瑙旅遊分會常務副會長盧振國陪同與接待。中維珠寶玉石質量監督檢測中心表示，25日下午海峽兩岸三地第一個寶石學博士彭國禎教授到中維珠寶玉石質量監督檢測中心(廈門)實驗室訪問指導工作；廈門道誠一珠寶有限公司旗下金潤緣品牌旗艦店負責人陳柳杉、緣玉文化傳媒有限公司總經理陳慶花陪同訪問；中維珠寶玉石質量監督檢測中心(廈門)實驗室執行董事王玉鋒首先代表中維檢測檢驗認證機構唐董事長、全體同仁，轉達了對彭國禎教授到訪指導表示誠摯歡迎與衷心感謝；接著向彭教授溝通介紹中維珠寶玉石質量監督檢測中心的歷史沿革、發展現狀、藍圖規劃、廈門實驗室的設計佈局、作業流程等工作情況，雙方就將來進一步各項合作，奠定了良好基礎，感謝彭教授之悉心指導。中維珠寶玉石質量監督檢測中心為大陸珠寶玉石及首飾檢測方面專業機構，以「科學、公正、準確、高效」作為質量方針。該中心指出，中維質檢小程序，服務更方便！小程序係指中維珠寶鑑定中心(NFTC)是依法授權珠寶玉石質檢機構，通過產品質量監督檢驗機構的資質認定(計量認證)、實驗室認可。美和科技大學前珠寶系副主任彭國禎教授表示，中維珠寶鑑定中心在中國北京、廣州、深圳、南陽、烏魯木齊、庫爾勒、連雲港、西寧、格爾木等地建立了檢測實驗室，各分支機構實驗室檢測設備齊全，擁有紅外光譜儀、X射線熒光光譜儀等國外進口大型儀器和寶石顯微鏡、紫外熒光燈等常規珠寶玉石鑑定儀器200多台。中維珠寶鑑定中心指出，中心以中國法律、法規、標準為依據，嚴格按照標準和相應的檢測、鑑定的細則進行，嚴格保守客戶的資料秘密；中心不斷的引進大中專院校的優秀畢業生，進入中心實習就業，目前與中心建立校企合作關係的學院有陝西國際商貿學院、河南理工大學、廣州職業技術學院、荊州職業技術學院、新疆職業大學等；中心現有國家註冊檢驗師18名，GIC、GAC、NGTC、FGA等珠寶鑑定師，以及鑽石分級師100多名。中維珠寶鑑定中心強調，中心一直以「中維、維眾、眾維」企業文化去不斷學習、提高，中維質檢以自身掌握的精湛檢測技術、科學的檢測儀器維護廣大客戶的切身利益。據悉，彭國禎博士為兩岸三地第一位，亦是臺灣唯一的專業寶石博士；畢業於中國地質大學(武漢)寶石學博士，其專業領域於鑽石、彩色寶石、有機寶石、翡翠玉石鑑定分級，以及珠寶文化、珠寶品牌市場營銷、珠寶經營管理、兩岸珠寶玉石文物交流；同時擁有美國寶石學院GIA G.G.國際珠寶鑑定師專家證照及英國寶石學會(GEM-A ) FGA彩色寶石鑑定師兩個鑑定業界最高榮譽雙證照；另外還有香港珠寶學院高級翡翠鑑定師證照。彭國禎博士現任博世珠寶玉石文物教育鑑定研究院院長、臺灣珠寶玉石文物文創協會理事長、經濟部礦業標準委員會寶玉石委員、消費者保護協會專業委員、中華海峽兩岸新聞事業交流協會顧問、CAAS高雄文物鑒賞協會顧問、屏東縣金銀珠寶飾品加工會顧問、高雄市金銀珠寶商業公會顧問、中華民國金銀珠寶商業同業公會顧問、中華民國古玩玉器協會顧問、中國地質大學(武漢)珠寶學院(GIC)校友會顧問、中國上海同濟大學(TGI)校友會顧問、中國遼寧撫順琥珀研究所高級顧問等。