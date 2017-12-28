美欲向奈及利亞出售12架A-29「超級巨嘴鳥」輕型攻擊機北京新浪網 (2017-12-28 14:05)
【環球網報導 記者 嚴翔】俄羅斯衛星網12月28日報導稱，奈及利亞空軍日前在臉書發佈消息稱，美國已向奈及利亞發出出售12架A-29「超級巨嘴鳥」輕型攻擊機以打擊恐怖主義的正式提案。
奈及利亞空軍稱：「美國駐奈及利亞大使今天公佈了向奈及利亞空軍出售A-29『超級巨嘴鳥』戰機的提案函及尼方接受提案函。」預計供應協議將於2018年2月18日之前簽署。美國希望藉此表達對尼軍打擊極端組織「博科聖地」和該國境內其他恐怖組織的支持。
此前有消息稱，美國計劃向尼日計劃出售12架A-29「超級巨嘴鳥」輕型攻擊機及相關武器、備件和各種裝備，總價達5.93億美元。若雙方簽署協議，美國內華達山脈公司(SNC)將作為執行方履行合同。
「超級巨嘴鳥」是巴西航空工業公司(Embraer)研製的輕型渦輪螺旋槳飛機，配備機槍和火炮，該機還可裝備導彈和炸彈。
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