滾滾濃煙：紐西蘭奧克蘭南區灌木叢著火危及民宅北京新浪網 (2017-12-28 14:06)
中新網12月28日電 據《紐西蘭先驅報》報導，紐西蘭當地消防局一名發言人稱，28日下午1點半左右，奧克蘭南區一公園灌木叢發生火災，危及民宅。
報導稱，在奧克蘭南區Papatoetoe，10輛消防車正在與一場威脅民宅安全的叢林火災作鬥爭。
消防局一名發言人稱，下午1點半左右，Lendenfeld Drive後方的Kohuora公園發生了火災。
她說：「灌木叢大面積著火，威脅著周邊住宅。」
最初，現場僅有一輛消防車，但是根據火勢情況，更多輛消防車都已到達現場。
責任編輯：孔慶玲
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- SCERVINO 拿鐵色蕾絲襬連帽風衣外套
- 《21cm兩入組》【Cromonde】職人手做精緻琺瑯圓形漸層鑄鐵
- 【BOTTEGA VENETA】 小羊皮Intrecciato小型編織側背 (黑色
- Dior迪奧 毒藥女性淡香水100ml TESTER無盒裝
- 【皇室羽毛工房】日本芬多精(香妃)和室墊檸檬
- 【TUMI】Alpha 2 -T-PASS 電腦公事包(中)-黑色 (T265162ALB
- 【BUTTERFLY】ZLC負手板(水谷隼 ZLC-ST)
- 【BUTTERFLY】單板正手板(CYPRESS JP II-S 9.0mm)
- 【雅典木桶】養身香柏木 傳承手工藝 高60CM 香柏木 蒸氣泡
- 【BUTTERFLY】單板正手板(柳承敏 MAX 10mm)
日本出生人數創新低 年輕人沒錢沒房不願結婚生娃【北京新浪網】
日韓慰安婦問題波瀾再起 被指或有「幕後協議」【北京新浪網】
全日空乘客上錯機全機折返 美名模開轟【中央社】
日本天皇慶生竟默許分裂中國行動【北京新浪網】
暴雪襲日本北海道致多人傷 造成列車脫軌航班停飛【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》