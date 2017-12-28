中新網12月28日電 據《紐西蘭先驅報》報導，紐西蘭當地消防局一名發言人稱，28日下午1點半左右，奧克蘭南區一公園灌木叢發生火災，危及民宅。

報導稱，在奧克蘭南區Papatoetoe，10輛消防車正在與一場威脅民宅安全的叢林火災作鬥爭。

消防局一名發言人稱，下午1點半左右，Lendenfeld Drive後方的Kohuora公園發生了火災。

她說：「灌木叢大面積著火，威脅著周邊住宅。」

最初，現場僅有一輛消防車，但是根據火勢情況，更多輛消防車都已到達現場。