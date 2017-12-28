南韓：沒證據指開城北韓工人薪資挪軍用中央社 (2017-12-28 14:10)
（中央社首爾28日綜合外電報導）南韓統一部所指派的一個專家小組今天表示，沒有證據顯示北韓把兩韓邊界開城工業區內由南韓所雇北韓工人的薪水，移轉到武器計畫上面。開城工業區目前處關閉狀態。
路透社報導，南韓先前的朴槿惠政府指控，大部分投入兩韓聯營開城（Kaesong）工業區的現金，被移轉供北韓核武與飛彈計畫之用。不過現任總統文在寅政府的這個專家小組，推翻了前朝的說法。
北韓去年試射一枚長程飛彈後，當時南韓退出聯合經營的開城工業區做為回應，並提出相關指控。不過今年7月，即文在寅當選總統2個月後，一名南韓政府官員就表示，沒有確切證據支持前朝的指控。
統一部所指派的專家小組今天指出，暫停開城工業區計畫，是文在寅前手於北韓試射飛彈後的某天「片面及口頭」的決定，未經任何正式的政府內部討論。
文在寅已表示，若北韓的非核化取得進展，他願重啟開城工業區，但政治緊張與平壤冷漠以對，令文在寅難以將想法付諸實現。（譯者：中央社陳亦偉）1061228
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