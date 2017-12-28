【環球網綜合報導】據英國天空新聞電視台網站12月27日報導，2017年是災難多發的一年，數千人死於自然災害，這使得人們越來越注意到自然災害對環境造成的危害。

最糟糕的要數西大西洋的颶風季節、東南亞的洪水。除此之外，火災、乾旱、火山也對全世界帶來痛苦。以下照片展示了2017年人類和自然造成的災難對地球的影響。

1.巴西乾旱

巴西的旱災持續了三年，迫使東北部塞阿拉州11月份在宣布41個城鎮進入緊急狀態。

2.印尼阿貢火山噴發

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11月份巴厘島附近阿貢火山的噴發，給該地的旅遊業造成了重大的影響，約70%的經濟發展受到了阻礙。

3.英國的洪水

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2月份英國海濱小鎮道利什掀起強風巨浪，襲擊了一輛過往的火車。

4.巴西亞馬遜森林大火

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巴西正開展所謂的「綠浪行動」，焚燒森林，目的是打擊亞馬遜南部地區阿佩伊的雨林非法伐木行為。

5.中國的霧霾

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1月，天津市煙霧繚繞，霧霾嚴重。

6.蒙古排放問題

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1月，蒙古烏蘭巴托的發電廠的煙囪正在排放煙霧。

7.恆河污染

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4月，印度坎普爾恆河水污染嚴重。

8.東南亞洪水

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9月，洪水爆發，一名羅興亞難民在逃往孟加拉國Thyangkhali難民營的途中舉步維艱。每年的洪水期間，東南亞約有1400人遇難。

9.英國海洋塑料垃圾

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英國普利茅斯海灘遍布塑料垃圾。(實習編譯：陳雪？？ 審稿：田瑞哲)