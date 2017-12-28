外媒盤點：2017年全球各地災難對環境的影響（圖）北京新浪網 (2017-12-28 14:14)
【環球網綜合報導】據英國天空新聞電視台網站12月27日報導，2017年是災難多發的一年，數千人死於自然災害，這使得人們越來越注意到自然災害對環境造成的危害。
最糟糕的要數西大西洋的颶風季節、東南亞的洪水。除此之外，火災、乾旱、火山也對全世界帶來痛苦。以下照片展示了2017年人類和自然造成的災難對地球的影響。
1.巴西乾旱
巴西的旱災持續了三年，迫使東北部塞阿拉州11月份在宣布41個城鎮進入緊急狀態。
2.印尼阿貢火山噴發
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11月份巴厘島附近阿貢火山的噴發，給該地的旅遊業造成了重大的影響，約70%的經濟發展受到了阻礙。
3.英國的洪水
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2月份英國海濱小鎮道利什掀起強風巨浪，襲擊了一輛過往的火車。
4.巴西亞馬遜森林大火
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巴西正開展所謂的「綠浪行動」，焚燒森林，目的是打擊亞馬遜南部地區阿佩伊的雨林非法伐木行為。
5.中國的霧霾
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1月，天津市煙霧繚繞，霧霾嚴重。
6.蒙古排放問題
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1月，蒙古烏蘭巴托的發電廠的煙囪正在排放煙霧。
7.恆河污染
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4月，印度坎普爾恆河水污染嚴重。
8.東南亞洪水
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9月，洪水爆發，一名羅興亞難民在逃往孟加拉國Thyangkhali難民營的途中舉步維艱。每年的洪水期間，東南亞約有1400人遇難。
9.英國海洋塑料垃圾
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英國普利茅斯海灘遍布塑料垃圾。(實習編譯：陳雪？？ 審稿：田瑞哲)
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