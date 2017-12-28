向華裔致意 勇士特別版球衣融入中國風中央社 (2017-12-28 14:09)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯27日專電）北加舊金山華裔聚集，也是美國職籃NBA金州勇士隊的主場，勇士隊最新公布的特別版球衣，設計上就融入龍的意象等中國元素，以此向灣區華人及其傳承的歷史文化致意。
勇士隊的隊徽，色系是黃藍相間，根據球團發布的新聞稿，特別版球衣也採黃藍為主色，最醒目的部分則是褲腰帶中間有著紅色的「勇士」中文字樣。
至於球衣胸前圖案，原本的舊金山地標金門大橋，特以紅眼藍底的中國龍形圖案搭配；中華文化向來重視的繁榮昌盛，則以英文字prosperity繡在上衣下擺；至於胸前隊徽上緣的The Bay（灣區）字樣，象徵了這支隊伍與灣區密不可分。
勇士隊27日已在官網商店出售這款特別球衣，並也宣布球員穿著這套球衣與對手交戰的9個場次，分別是明年1月25日主場出戰明尼蘇達灰狼隊、2月24日與28日分別對戰奧克拉荷馬雷霆隊及華盛頓巫師隊。3月8日對戰聖安東尼奧馬刺隊、3月17日對戰鳳凰城太陽隊、3月19日再戰聖安東尼奧馬刺隊、3月29日對戰密爾瓦基公鹿隊、3月31日對戰沙加緬度國王隊，以及4月3日再戰奧克拉荷馬雷霆隊。1061228
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