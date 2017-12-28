哈利：未婚妻與女王度過耶誕美好時光中央社 (2017-12-28 14:03)
（中央社記者戴雅真倫敦28日專電）哈利王子表示，未婚妻梅根馬克爾（Meghan Markle）與祖母英國女王伊麗莎白二世共度耶誕節，度過「美好的時光」。
梅根馬克爾打破紀錄，成為首位到山均漢姆堡（Sandringham）與英國女王共度耶誕的「準王室成員」，並在25日耶誕禮拜時，與王室成員一同露面。馬克爾挽著哈利的手臂，神情輕鬆，不時與威廉王子及凱特交談。
哈利王子昨天接受英國廣播公司（BBC）廣播4台節目「今日」（Today）訪問，談到與未婚妻共度的耶誕假期，他表示，馬克爾和女王及他的家人度過「美好」時光。
被問到馬克爾對王室成員的感覺，哈利說：「非常棒，她過得很愉快。」
哈利王子提到，他和未婚妻在耶誕假期與兄嫂一起住，並到附近的山均漢姆堡拜訪祖母。他說：「我們家人很高興她來。我們和我哥還有我嫂子度過愉快時光，還有小孩子到處跑來跑去。」
至於近來引發爭議的婚禮賓客名單，哈利則說：「我們還不確定。」
媒體報導，哈利和馬克爾有意邀請美國前總統歐巴馬，但由於現任美國總統川普上任後尚未訪英，遑論覲見英國女王，更傳出由於英國反川普聲浪高漲，川普明年2月可能訪英的層級已被降至工作訪問，不會見到女王。
英國官員憂心，若是歐巴馬搶先一步在明年5月婚禮上見到女王，會激怒川普。
由於王室婚禮並非國家場合，賓客名單由白金漢宮擬定，政府僅扮演諮詢角色，目前尚不知道政府對白金漢宮的建議。
哈利王子受訪時迴避爭議表示：「我們還沒有整理好受邀賓客名單，不知道他（歐巴馬）會不會受邀。我不想破壞驚喜。」1061228
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