美國職籃NBA，波士頓塞爾提克最近四場比賽輸掉三場，但在新人泰坦幫助下擺脫夏洛特黃蜂的糾纏以102比91獲勝，達拉斯小牛98比94險勝印地安納溜馬。聯盟墊底的亞特蘭大老鷹則以113比99輕取華盛頓巫師，老鷹本季首度拿下二連勝。



（陳楷報導）



黃蜂上半場最多落後塞爾提克20分，不過第四節追到一分差距，塞爾提克的新秀泰坦卻連續快攻扣籃加上底線切入包辦十分拉開差距。霍福德20分11籃板，爾文21分八助攻，泰坦18分，羅齊爾替補15分籃板助攻各四次。黃蜂命中率不到三成七，華克24分，霍華12分17籃板，威廉斯跟基德基爾克萊斯特各13分。



溜馬歐拉迪波本季首度缺席，打到最後五分鐘還領先小牛六分，但之後被小牛以四分逆轉。小牛命中率超過五成一而且攻守平均，諾威斯基15分七籃板，巴恩斯跟法瑞爾各13分，馬修斯跟包威爾各12分。溜馬也多達六名球員得分兩位數，史蒂芬森16分15籃板，柯里森16分七助攻，透納16分六籃板。



巫師領先老鷹兩節半，第三節老鷹後來居上，第四節最多領先巫師18分，巫師遇弱則弱，本季對勝率不到五成的球隊九勝十敗。貝爾20分，莫里斯18分八籃板，波特15分七籃板。華爾11次助攻，老鷹籃板球比巫師多了14個，伊利亞索瓦20分九籃板，施若德21分七助攻，替補貝里納利19分。



