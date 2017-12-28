【環球網報導 記者 嚴翔】俄新社12月27日援引Al-Masdar News報導稱，俄羅斯「鎧甲」-S1彈炮合一防空系統日前攔截了2枚敘利亞武裝分子發射的導彈。

報導稱，位於敘利亞伊德利卜省的武裝分子日前向俄駐敘軍事基地發射了數枚導彈。俄羅斯「鎧甲-S1」彈炮合一防空系統成功擊落了其中2枚導彈，此外，還有1枚導彈未能射中俄方基地，最終在拉塔基亞省賈柏萊附近爆炸。

報導補充道，俄方直升機現在該區進行巡邏。

「鎧甲」-S1防空系統能裝備12枚射程為20公里的地空導彈和2門30毫米口徑的自動火炮。它可以同時發現並跟蹤20個目標，既可在固定狀態下，也可在行進中對其中4個目標實施打擊。除巡航導彈、反雷達導彈、制導炸彈、各種有人和無人戰機外，「鎧甲」-S1還可打擊地面和水中輕裝甲目標以及有生力量。