歐盟將把黃金、鑽石歸類現金管控 限制流通和交易北京新浪網 (2017-12-28 13:50)
中新網12月28日電 據據義大利歐聯通訊社報導，自歐債危機以來，歐盟成員國曾多次調整現金使用上限和現金攜帶金額。近日，為了適應反恐需要和打擊洗錢、偷稅漏稅，歐盟再次動議立法加強對現金流通的管制，並將黃金、鑽石等貴金屬納入與現金同類，加強流通管控和超量攜帶，嚴禁使用黃金、鑽石等貴金屬進行商品交易。
較早前的G20峰會上，歐盟經濟事務委員會曾表示，歐盟成員國加強對現金的管控后，黃金、鑽石則演變成了恐怖組織疏導經費和洗錢的重要幣種。因此，歐盟很有必要在加強對現金管理的同時，加強對黃金、鑽石和貴金屬的流通管理。
歐盟委員會表示，歐盟將首先就加強對貴金屬管理進行立法，為成員國下一步立法提供法律依據。最終使歐盟成員國形成一種合力，共同應對和打擊洗錢、偷稅漏稅、恐怖襲擊等犯罪活動。
根據歐盟經濟事務委員會的意見，目前，歐盟各成員國已經開始著手立法，加強對黃金、鑽石和貴金屬等高價值物品的管理。在新的立法工作中，對於匿名銀行卡、攜帶他人信用卡等電子類金融結算卡，也將同時被列入立法範圍。(博源)
責任編輯：李夏君
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