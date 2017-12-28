義大利人體器官捐獻創歷史新高 挽救數十萬人生命北京新浪網 (2017-12-28 13:50)
中新網12月28日電 據歐聯網援引義大利歐聯通訊社報導，義大利醫療衛生機構日前發佈消息稱，2017年，義大利人體器官捐獻數量大幅提高，較2016年增加了18%。這些人體器官捐獻挽救和延續了數十萬人的生命。
根據統計。2016年，義大利人體器官捐獻率為百萬分之24.3，2017年，已經上升到了百萬分之28.7人。就義大利各地區而言，義大利北部地區人體器官捐獻率較高，為百萬分之35.4，南部地區為19.1。
根據以往的統計，1993年，義大利人體器官捐獻率為百萬分之6； 2006年，達到百萬分之20。從1999年開始，義大利與法國、比利時和西班牙一樣，開始推行器官「默認」捐獻制度，人體器官捐獻數量到目前為止已躋身於歐盟前列。
根據歐盟的統計，西班牙是世界人體器官捐獻率最高的國家，在全球的每百名人體器官捐獻者中至少有7名是西班牙人。
在人類現代醫學文明發展進程中，人體器官捐獻不僅挽救了大量患者的生命，而器官來源短缺一直是醫療界始終無法逾越的屏障。據歐盟2014年醫療統計數字顯示，歐盟成員國中平均每天就有16名患者在等待器官移植時，因無法找到匹配的捐獻者而死亡。
據悉，近年來，義大利醫學界在人體器官移植領域再次取得了重大突破。義大利貝加莫大學醫學科技人員研究發現，年齡超過60歲的人體器官捐獻者所捐獻的健康器官功能，與年齡低於60歲捐獻者的器官功能基本相似，在醫學器官移植使用中差別不大。這為人類器官器移植源提供了新的捐獻群體資源。
責任編輯：吳倩
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【台糖詩丹雅蘭】ALL IN ONE 全效修護精華 5入組(長效保濕
- 【MITSUBISHI 三菱】日本原裝。炭炊釜10人份IH電子鍋／純淨
- 【LONGCHAMP】M號厚款尼龍二用包Le Pliage Neo (海軍藍)
- 【GIGABYTE技嘉】GA-Z270X-Gaming 9主機板
- aaronation 愛倫國度 - 透氣網背彈性金屬底電腦椅五色可選A
- 【BURBERRY】THE BABY BANNER HOUSE格紋皮革包(石英粉)
- 106年調查局特考三等（營繕工程組）密集班函授課程
- adidas Climawarm 連帽運動外套 男 CE3579
- 【NIKE 耐吉】男_耐克_ZOOM STREAK LT 3_路跑訓練鞋 桃紅深
- 【HAKERS】女款 City Smart三合一防水羽絨外套(丈青)
日本出生人數創新低 年輕人沒錢沒房不願結婚生娃【北京新浪網】
日韓慰安婦問題波瀾再起 被指或有「幕後協議」【北京新浪網】
全日空乘客上錯機全機折返 美名模開轟【中央社】
日本天皇慶生竟默許分裂中國行動【北京新浪網】
暴雪襲日本北海道致多人傷 造成列車脫軌航班停飛【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》