中新網12月28日電 據歐聯網援引義大利歐聯通訊社報導，義大利醫療衛生機構日前發佈消息稱，2017年，義大利人體器官捐獻數量大幅提高，較2016年增加了18%。這些人體器官捐獻挽救和延續了數十萬人的生命。

根據統計。2016年，義大利人體器官捐獻率為百萬分之24.3，2017年，已經上升到了百萬分之28.7人。就義大利各地區而言，義大利北部地區人體器官捐獻率較高，為百萬分之35.4，南部地區為19.1。

根據以往的統計，1993年，義大利人體器官捐獻率為百萬分之6； 2006年，達到百萬分之20。從1999年開始，義大利與法國、比利時和西班牙一樣，開始推行器官「默認」捐獻制度，人體器官捐獻數量到目前為止已躋身於歐盟前列。

根據歐盟的統計，西班牙是世界人體器官捐獻率最高的國家，在全球的每百名人體器官捐獻者中至少有7名是西班牙人。

在人類現代醫學文明發展進程中，人體器官捐獻不僅挽救了大量患者的生命，而器官來源短缺一直是醫療界始終無法逾越的屏障。據歐盟2014年醫療統計數字顯示，歐盟成員國中平均每天就有16名患者在等待器官移植時，因無法找到匹配的捐獻者而死亡。

據悉，近年來，義大利醫學界在人體器官移植領域再次取得了重大突破。義大利貝加莫大學醫學科技人員研究發現，年齡超過60歲的人體器官捐獻者所捐獻的健康器官功能，與年齡低於60歲捐獻者的器官功能基本相似，在醫學器官移植使用中差別不大。這為人類器官器移植源提供了新的捐獻群體資源。