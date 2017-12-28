俄羅斯聖彼得堡一家超市發生爆炸 已致13人受傷北京新浪網 (2017-12-28 13:50)
中新網12月28日電 據俄羅斯衛星網28日報導，俄羅斯聖彼得堡副市長稱，該市PEREKRESTOK超市爆炸案已造成13人受傷。
據悉，聖彼得堡北部一家超市27日晚發生爆炸，此前有報導稱爆炸造成10人受傷。初步調查顯示，發生爆炸的是一個自製爆炸裝置。
爆炸發生后，執法人員封鎖事發現場，疏散顧客和員工。俄羅斯偵查委員會、聯邦安全局和內務部的調查人員及專家趕赴現場展開調查。
責任編輯：孔慶玲
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