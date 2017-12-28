中新網12月28日電 據俄羅斯衛星網28日報導，俄羅斯聖彼得堡副市長稱，該市PEREKRESTOK超市爆炸案已造成13人受傷。

據悉，聖彼得堡北部一家超市27日晚發生爆炸，此前有報導稱爆炸造成10人受傷。初步調查顯示，發生爆炸的是一個自製爆炸裝置。

爆炸發生后，執法人員封鎖事發現場，疏散顧客和員工。俄羅斯偵查委員會、聯邦安全局和內務部的調查人員及專家趕赴現場展開調查。