義大利稅務部門新年大發惻隱之心：暫停追討稅款北京新浪網 (2017-12-28 13:50)
中新網12月28日電 據歐聯網援引義大利歐聯通訊社報導，義大利稅務部門聖誕前夕發佈公告稱，從2017年12月23至2018年1月7日，義大利稅務部門將暫停對企業和個人的欠稅追討工作，原定此間應發出的32萬份追討稅款及罰款通知書，將於聖誕、新年過後再行發出。
稅務部門表示，節日期間暫停稅款追討工作，目的在於讓大家過一個歡樂愉快的節日，不讓民眾在節日期間增加新的心理壓力。
根據稅務部門的通知，稅務部門暫緩發出的稅款催收和罰款通知，累計達到了305408份。
據悉，往年節日期間，由於稅務部門追討稅款，曾多次遭成因納稅人無法承兌拖欠稅款，導致心理壓力過大而走向絕境。此次義大利稅務局新年發惻隱之心，讓大家終於過上了一個安穩年。(胡彪)
責任編輯：孔慶玲
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