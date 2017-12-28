中新網12月28日電 據歐聯網援引義大利歐聯通訊社報導，義大利稅務部門聖誕前夕發佈公告稱，從2017年12月23至2018年1月7日，義大利稅務部門將暫停對企業和個人的欠稅追討工作，原定此間應發出的32萬份追討稅款及罰款通知書，將於聖誕、新年過後再行發出。

稅務部門表示，節日期間暫停稅款追討工作，目的在於讓大家過一個歡樂愉快的節日，不讓民眾在節日期間增加新的心理壓力。

根據稅務部門的通知，稅務部門暫緩發出的稅款催收和罰款通知，累計達到了305408份。

據悉，往年節日期間，由於稅務部門追討稅款，曾多次遭成因納稅人無法承兌拖欠稅款，導致心理壓力過大而走向絕境。此次義大利稅務局新年發惻隱之心，讓大家終於過上了一個安穩年。(胡彪)