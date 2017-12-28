禍從天降！首爾一起重機吊臂斷裂砸中公交車 致1死15傷北京新浪網 (2017-12-28 13:53)
【環球網報導 記者 李婷婷】據韓聯社12月28日報導，當地時間28日上午9時40分許，首爾江西區登村洞某工地現場，一大型起重機吊臂突然斷裂后砸中一輛經過的公交車，造成一名乘客當場死亡，15人受傷。
當地警方和消防部門緊急出動。據了解，起重機吊臂正好砸中了650路公交車，車上一名53歲的女性身亡，另有一人受重傷，14人輕傷，公交車司機並未受傷。
據消防部門介紹，事發地點是一處拆遷工地。當時重達70噸的起重機試圖將5噸重的挖掘機吊至5層樓頂，超額負重致吊臂突然斷裂。目前警方正在對詳細的事故原因進行調查，是否存在管理漏洞尚不明確。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- StriVectin 皺效奇蹟 超級皺效逆齡全能霜 50ml
- STEIFF德國金耳釦泰迪熊 - 嬰幼兒玩偶含音樂鈴 兔子 Rabbit
- 【A-LUXE 亞立詩】Alphabet系列 10K鑽石項鍊-I(網路限定商
- SCERVINO 藍色格紋雙環釦反摺棉麻短褲
- SANUK 麂皮內鋪羊毛長筒靴-女款(黑色)
- 【Vet Life 法米納】挑嘴結紮成貓天然糧雞肉石榴10KG
- AT HOME-瑞克2 尺梧桐鋸紋二抽展示櫃
- GUCCI 經典GG緹花線條羊毛混絲斜紋雙色流蘇披巾/圍巾(紫色/
- ides愛蒂思 經典58分八心八箭完美3EX頂級車工鑽石項鍊/包鑲
- SKECHERS (男) 健走系列 GO Flex - 54010NVGY
日本出生人數創新低 年輕人沒錢沒房不願結婚生娃【北京新浪網】
日韓慰安婦問題波瀾再起 被指或有「幕後協議」【北京新浪網】
全日空乘客上錯機全機折返 美名模開轟【中央社】
日本天皇慶生竟默許分裂中國行動【北京新浪網】
暴雪襲日本北海道致多人傷 造成列車脫軌航班停飛【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》