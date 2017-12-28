【環球網報導 記者 李婷婷】據韓聯社12月28日報導，當地時間28日上午9時40分許，首爾江西區登村洞某工地現場，一大型起重機吊臂突然斷裂后砸中一輛經過的公交車，造成一名乘客當場死亡，15人受傷。

當地警方和消防部門緊急出動。據了解，起重機吊臂正好砸中了650路公交車，車上一名53歲的女性身亡，另有一人受重傷，14人輕傷，公交車司機並未受傷。

據消防部門介紹，事發地點是一處拆遷工地。當時重達70噸的起重機試圖將5噸重的挖掘機吊至5層樓頂，超額負重致吊臂突然斷裂。目前警方正在對詳細的事故原因進行調查，是否存在管理漏洞尚不明確。