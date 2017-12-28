未受美國退出TPP影響 越南製造業出口保持強勁北京新浪網 (2017-12-28 13:53)
【環球網綜合報導】據美國彭博社12月27日報導，最新發佈的經濟數據顯示，越南第四季度國內生產總值比去年同期增長了7.65%，2017年出口達到破紀錄的2140億美元，同比增長21%。這顯示，越南出口貿易蓬勃發展，似乎並不是年初那樣令人悲觀。今年年初，美國總統特朗普威脅將退出跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，這被認為會對越南出口業造成不良影響。
越南春和傢具製造商的總經理黎維英(Le Duy Anh)表示，他們將投資300萬美元購買設備以擴大生產，計劃明年出口訂單增加20%。黎維英還表示明年的銷售狀況會「相當樂觀」，因為他們不僅在歐洲發展了新客戶，老客戶的訂單也比去年增加很多。
彭博社報導說，外界普遍認為，美國退出跨太平洋夥伴關係協定(TPP)會對越南出口貿易造成嚴重打擊，因為美國是越南最大的出口市場，越南對美國出口商品占其出口商品的五分之一。不過，隨著全球貿易復甦以及當地年輕廉價勞動力的吸引，今年已有一些外商到越南投資建廠，支撐其經濟發展。越南今年的經濟增速為6.81%，位居全球前列。
澳新銀行經濟學家歐金尼婭？維多利諾(Eugenia Victorino)表示，10年來，越南已經轉型成為成熟的製造業大國，產品和市場多元化為越南的出口貿易注入活力，她說：「儘管對一些遺留不良貸款的結構性問題仍需持謹慎態度，但我們相當看好越南的增長。」
世界銀行的數據顯示，2015 年，越南出口經濟佔國內生產總值的90%，而十年前僅為64%。
新加坡國立大學副教授武明姜(音)指出，明年仍存在一些值得注意的潛在風險，可能會受到來自美國和其他國際市場的下行因素影響，但就目前來看，越南經濟表現得相當強勁。(實習編譯：劉明濤 審稿：譚利婭)
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