日本首相安倍晉三與前任韓國總統朴槿惠

【環球網綜合報導】朴槿惠政府時期與日本達成的慰安婦協議27日被曝存在幕後協議，之後不到兩小時，日本即在下午五點以正式且沉重的「外務大臣談話」形式提出了強烈抗議，「日本絕不接受」。韓國《中央日報》28日報導分析稱，這體現了日本政府死守協議的意圖。

對於韓國方面公佈的調查結果，正在中東訪問的日本外相河野太郎在當地發表抗議談話，內容措辭非常激烈，並表示「如果韓國意圖變更已經付諸落實的協議內容，將給兩國關係造成無法收拾的後果」。

對於這一表態，連日本國內都有人分析認為，日本政府「似乎有意使用罕見的激烈措辭表達心中的不悅」。

日本官房副長官西村康稔當日也對記者們表示，如果工作小組的報告書「可能影響到兩國對協議的履行，日本絕不接受」。

韓媒稱，這樣說意在對外傳達「莫說撕毀或重新談判，即便對協議內容進行細微的修改，日本也絕不接受」的意思，體現了日本政府死守協議的意圖。

河野外相當天在談話中強調，慰安婦協議是兩國「在民主選舉的領袖領導下，通過各個層級的不懈努力而達成的協議」，強調協議過程的合法性，暗示一旦發生修訂協定的問題，韓國政府需負全部責任。

日本政府的官員們當天紛紛表示「(慰安婦協議)不僅是兩國政府達成的政府間協議，還受到了國際社會的高度評價」(河野外相)、「從目前朝鮮的情況來看，兩國本應更加密切地保持合作，希望韓國也能認識到這一點」(官房副長官西村康稔)。

韓媒稱，在這種情況下，韓國政府計劃與32位尚在人世的慰安婦老奶奶一一進行面談，徵求被害者意見。也就是說，政府接受了工作小組「像這次一樣不徵求受害者同意就簽訂政府間協議，即便協議宣布慰安婦問題得到最終不可逆轉地解決，問題也仍會重演」的結論。32人中已有24人接受了日本政府提供的撫慰金，反對協議的8人中，部分從屬於慰安婦民間組織韓國挺身隊問題對策協議會和分享之家，這些團體一直主張廢除協議。

韓國外長康京和此前曾稱，「我們應考慮一切可能性，與他們(受害者、相關團體)進行妥善溝通」。

韓媒稱，她所談到的「一切可能性」自然也包括完善協議內容以及廢除協議。然而，撕毀國家間協議不僅有違外交慣例，還會給需要在朝核與經濟領域保持合作的韓日雙邊關係造成巨大負擔。

因此，有分析認為，韓國政府所謂「徵求被害者意見」的做法只是為了補充談判過程中缺失的程序，安撫國內輿論，找到結束相關爭議的突破口。