【環球網報導 記者 馬麗】鑒於神戶制鋼所等日本製造業接連曝出品質數據篡改問題，為加強預防違規行為的發生，日本政府正在推進修訂該國《工業標準化法(簡稱JIS法)》。據《日本經濟新聞》報導，日本經濟產業省將把對違規企業的罰款提高至相當於如今100倍的最多1億日元。此外，企業管理體制的不完善也將被納入處罰對象。日本政府希望以此推動企業的意識改革，恢復日本製造的信譽。

據報導，關於鋼鐵、汽車零部件和建築材料等具備高品質的產品，企業可根據日本國家註冊機構的認證，採用日本工業規格(JIS)標識。對於客戶來說，好處是據此可知這些產品獲得國家的政治背書，高品質得到保證，能夠安心使用。

目前，日本相關認證機構為持續對品質進行擔保，需定期對工廠進行審查，如果不滿足相應水平，將取消認證。對於不遵守認證機構決定、繼續顯示認證標識、或在原本未獲認證的產品上使用等惡劣企業，將處以最多100萬日元罰款或最長1年的有期徒刑。

日本經濟產業省為達到遏制檢測數據篡改等違規行為等目的，將把罰款額一下子提高至最多1億日元。與此同時，管理體制也將納入日本JIS法的對象。例如為避免工廠等製造一線發生數據篡改，將建立多人參加的檢查體制，以及負責品質管理的部門要完全獨立等。如果管理特別不完善，而且未顯示出糾正姿態，將予以處罰。

在神戶制鋼、三菱材料和東麗等日本有代表性的製造業企業，違規行為正不斷發生，包括在鋁、鋼鐵和橡膠材料等領域篡改檢測數據，供應不符合與客戶簽約的品質的產品等。

神戶制鋼被認為在10多年前違規行為就橫行，但認證機構在原則上每3年實施的定期審查中未能發現違規行為。東京大學名譽教授飯塚悅功表示，「只要數據被替換或原始資料被刪除，發現違規行為並不容易」，指出了審查的局限性。

報導稱，此次修改法律的著眼點在於加快採取防止企業方面違規的舉措，但可能需要採取加強或改變認證機構本身的審查體制的行動。