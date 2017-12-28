（中央社台北28日電）幾百年前中國沿著古老的「絲綢之路」將瓷器、茶葉和其他商品運往全球各地。現今中國大陸提出「一帶一路」戰略打造一條新的絲綢之路，而輸出的貨物則包括電影。



華爾街日報中文版報導，透過與其他國家聯合製作電影和在大銀幕上呈現民族主義敘事，成長中的中國電影產業正在利用「一帶一路」考驗自己的文化輸出實力。



上海電影（集團）公司董事長任仲倫表示，在今天這個時代，電影是最重要的文化載體之一。



文化與經濟同步輸出，報導說，這些電影合作與中國「一帶一路」倡議下的其他投資項目齊頭並進，包括在沿線和周邊國家投資建設高速鐵路和石油管道。



閃亮媒體是總部在北京的一家國際合拍影視製作公司，計劃推出的影片都是與一帶一路沿線國家聯合製作，包括與伊朗製片公司合拍的一部喜劇片，與巴西製片公司合拍的一部體育劇情片，以及與印尼製片公司合拍的災難大片。



閃亮媒體即將完成電影「音樂家」（Composer）的拍攝，這是中國與哈薩克首部的合拍片，也是電影產業配合一帶一路最鮮明的例子。



「音樂家」講述20世紀中國音樂家冼星海在哈薩克工作的經歷，這部影片靈感來自中國國家主席習近平2013年的一次演講，他在講話中提到了這位中國音樂家。這部片的製作人沈健後來對媒體說，他被習近平的演講所觸動，覺得有必要拍攝這部電影。



2015年，中國政府在一份備忘錄中將電影列為一帶一路倡議的重要環節，但中國出產的電影也往往引來不同看法，有些觀眾認為過度政治宣傳，因此除了中國票房，這些影片在國外很難引起共鳴。



比如今年1月上映的「功夫瑜伽」（Kung Fu Yoga）講述兩名考古學家合力尋找古老西藏寶藏的故事，由中國和印度合作拍攝。電影中一幕是一名印度考古學者邀請成龍扮演的的中國考古學家一起去尋寶。



電影中這名印度考古學者說，中印兩國應該加強考古研究合作，這也符合一帶一路政策。一個中國人跟著回應道：「說得太好了！」



報導說，在中國出現大批講述中國主角在一帶一路沿線地區力挽狂瀾的故事。今年上映的「中國推銷員」（China Salesman）講述一名中國移動通訊推銷員戰勝歐洲營運商贏得北非一項合同的故事；「戰狼2」（Wolf Warrior 2）則描寫了美國當局失敗後中國政府前往非洲營救的場面。



不過，電影「廚師與公主」（The Cook and the Princess）的土耳其製片人雅夫茲（Murat Yavuz）則在中國政府對一帶一路的支持中獲益。這部電影是根據13世紀一個絲綢之路童話改編的，講的是一個中國公主與一個土耳其廚師共同趕往安納托利亞警告當地人有外敵入侵的故事。



Yavuz說，3年來他一直為這個項目尋找資金，後來他碰到中國投資者，這個項目的絲路主題讓他們眼前一亮。1061228