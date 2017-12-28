（中央社記者張謙香港28日電）在今天公布的香港年度漢字評選中，大多數港人選「貴」字，反映出港人對年內房價和物價高漲的切膚之痛。



民主建港協進聯盟連續第5年舉辦「香港年度漢字」評選，邀港人在「新」、「樓」、「貴」、「風」、「民」、「回」、「創」、「公」、「智」、「判」10 個漢字中作出選擇。



在歷時一個月的投票期中，共有1萬7711人投票，有效票為1萬7369張，結果「貴」字以4246票當選。



民建聯今天公布這項結果，表示這反映出市民對物價飆升的切膚之痛；尤其房價屢創新高，更是民眾難以負擔。



民建聯指出，過去一年，本地百物騰貴，現時吃一個普通午餐，動輒就是港幣50、60元（新台幣200元左右），交通費的漲幅同樣驚人。1061228