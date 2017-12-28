【環球網綜合報導】據韓聯社12月28日報導，韓國忠清北道某國立大學的一名教授，在該校的招生面試中涉嫌侵犯考生人權，對考生進行人身攻擊，引起外界的廣泛爭議。

據26日消息，在11月底該校進行的大學入學最終面試環節中，面試官A教授在面試過程中涉嫌對某考生進行人身攻擊的視頻被媒體公開曝光。在視頻中，教授A某絲毫不加掩飾，直接向該考生問道，「你看起來有點胖，是不是平常吃的很多，又很懶？」對此，考生回答稱是肌肉時，A教授又反問說「我怎麼知道你那到底是肌肉還是肥肉。」

另外，A教授又為了驗證是否是肌肉，突然要求考生在現場做俯卧撐。除此之外，A教授還就該考生的成長經歷大做文章，戲謔道，「雖然這麼說不太合適，不過好像單親母親帶大的男孩子犯罪率比較高。」更令人無語的是，該教授在面試快要結束時，又口出狂言，戲稱「如果想要讓我給你及格的話，前提條件是你得拿根棍子來上課。這樣不聽話，什麼時候揍你都很方便。」其言下之意，就是要想及格，就必須忍受挨打。

根據韓國《國家人權委員會法》的相關規定，就家庭狀況、外貌、出身地區等因素，對特定對象進行不公對待時，將構成侵犯他人平等權的行為。面對輿論指責，該大學方面則表示，出現如此不光采的事情，將會對外界公開道歉。同時，將會迅速展開真相調查，發現問題將立即糾正，並向相關責任人問責，絕不姑息。(實習編譯：張坤 審稿：李婷婷)