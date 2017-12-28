（中央社記者張淑伶上海28日電）中國大陸一家慈善機構的網路募捐活動被發現不同受助者卻出現相同照片。這家基金會27日致歉，強調是技術性錯誤，捐款都交給了受助者。陸媒普遍認為，慈善及網路募捐問題仍多。



這個叫作「同一天生日」的活動在社群媒體上傳播，網友只要輸入自己的生日，就能找到與自己同月同日生的貧困學生，然後捐人民幣一元給對方。



不過，網友很快發現，同一張貧困生的照片出現在兩個不同人的資料上；還有貧困生的生日是2009年2月29日這種不存在的日期，這項捐款活動因此引起廣泛質疑。



深圳市愛佑未來慈善基金會官方微博27日發布公告致歉，強調所有受助小朋友的資訊都是真實的，上述問題是工作人員的「低級錯誤」所致。這次活動籌得的人民幣294萬1978元（約新台幣1324萬元）將全數作為雲南省鎮雄縣2452名貧困生一年的生活補助。



此事再次引發民眾對慈善捐款的不信任。央視新聞微信公眾號27日發文指出，「善心禁不起測試」，社群媒體的傳播力量讓慈善募捐活動越來越創新，但創新不是慈善事業的全部。



此事也可能觸法，因為根據大陸的慈善法，網路公開募捐必須在中國民政部指定的訊息平台上發布公開募捐訊息，但是這次的爭議活動顯然沒有做到。



過去10年來，大陸民眾對於慈善捐款的信任受過幾次打擊。



2008年四川汶川大地震後激發愛心潮，災區募集的物品和資金打破歷史紀錄，但許多大陸民眾也因為此事件而對捐款產生質疑。財經網去年曾報導，當時652億元的捐款中，公布使用明細的只有約151億元。



2011年，網紅郭美美在網路上以「中國紅十字會商業總經理」身分炫富，對紅十字會形象大傷。



2013年，四川蘆山發生強烈地震，新京報調查，56.7%的受訪者願意對災區捐錢捐物，而不捐款的理由中，48.5%表示是「不信任相關機構」，27.2%表示「不一定非要捐款才能救助災民」。



隨著網路應用越來越發達，大陸各式捐款活動推陳出新。2016年，有網路主播到貧困的涼山地區直播發錢給居民，藉此向螢幕前的網友募捐，事後卻被揭露，發錢不過是「擺拍」，等直播結束，網路主播又把這些錢收回。



財新網報導，為了能募到更多錢，很多網路募款平台凸顯受助者的個人故事想打動人，但這種趨勢和保護受助者訊息的精神是相悖的，也導致「比誰的遭遇慘」，募款的壓力轉嫁到受助人身上，沒有新聞點的受助者反而吃虧。1061228