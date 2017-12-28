最佳教練賴建誠：汲取國際經驗收穫豐中央社 (2017-12-28 13:27)
（中央社記者黃自強新加坡28日專電）106年體育運動精英獎「最佳教練獎」，由羽球世界球后戴資穎的指導教練賴建誠獲得。賴建誠今天表示，他從旁協助指導戴資穎過程中，汲取諸多國際賽事經驗，也有不少收穫。
目前人在印度陪同戴資穎出賽的賴建誠今天告訴中央社記者，戴資穎的心理素質很強，擁有健康、正面且積極的羽球觀念。
對這次獲頒最佳教練獎，賴建誠並不居功，認為「沒有太大的感覺」，只是盡全力扮演好教練的角色。
賴建誠指出，2010年在高雄中學擔任體育代替役時與戴資穎結緣，當時擔任陪練員角色，退伍進入國訓中心後，才在2015年正式成為戴資穎的教練。
賴建誠青少年時代曾是羽球選手，北體及研究所畢業後就為培育更多台灣羽球選手奉獻心力。
戴資穎目前人在印度出賽，接下來將赴馬來西亞和印尼參與賽事，賴建誠也在旁指導，預計明年1月底返台。
除了賴建誠拿下最佳教練獎，戴資穎本人也獲得特別獎。1061228
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