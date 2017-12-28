MLB／大聯盟票選最變態球種 史卓曼滑球排第一NOWnews今日新聞 (2017-12-28 13:25)
藍鳥隊強投Marcus Stroman今年不但在經典賽表現出色，他在季賽表現也是令人激賞，尤其是大聯盟官網最近票選「2017最變態變化球」，Marcus Stroman的滑球不但上榜，還排名第一。
大聯盟影片網站「Cut4」介紹「最佳GIＦ影片」藍鳥隊右投Stroman最令人印象深刻的「滑球」，簡直像是「魔球」般，還有球迷形容像是「丟飛盤一樣」。
Just plain filthy, @MStrooo6. pic.twitter.com/kIES3KLCJW— MLB GIFS (@MLBGIFs) 2017年7月8日
到底為何有這樣的位移，Stroman自己可能也無法解釋，不過他在7月8日對戰太空人隊，5局的確三振了Carlos Correa，這顆滑球的威力十足，讓打者連揮棒機會都沒有。
球迷紛紛留言，「這是我看過史上最佳滑球」、「這不公平吧」、「這是顆性感的滑球」、「這看起來像是飛盤不是棒球。」
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