白宮修剪玉蘭樹 因第一夫人擔心安危中廣新聞網 (2017-12-28 13:01)
白宮南草坪、已經有將近兩百年歷史的一株玉蘭樹剃頭，因為第一夫人擔心它危及人的安全。
川普一家目前在佛羅里達過聖誕，園藝工人利用這幾天修剪玉蘭樹，第一夫人辦公室說，梅蘭妮亞是依照專家建議，決定這麼做。
因為在白宮活動場合，樹底下經常會站人，玉蘭枝葉過份繁茂，如果斷落，恐怕會壓傷人。不過梅蘭妮亞交待，鋸下來的樹枝不要丟棄，可以做未來插枝育種之用。
白宮草坪的玉蘭花，是傑克遜總統任內、1835年栽種，它在南面石階的西側，已經長得與白宮一般高，
白宮沒有預告要剪樹，雖然第一夫人辦公室說，這次修剪，剪掉不少，不過照片前後對照，差別不大。
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