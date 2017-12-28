▲中華隊吳念庭（圖／林柏年攝）

日本雜誌《週刊棒球》專訪西武隊台灣好手吳念庭，並請他談談「正月」（日本新年）的看法，他除了介紹台灣農曆新年外，也透露自己其實很少在日本過年。

吳念庭說：「台灣的正月，其實是農曆新年，不過12月31日到1月1日還是會有活動。」

吳念庭介紹他過去國中時常跟朋友看跨年晚會，台北、台中、台南、高雄等都市，其實都有現場演唱會，最後倒數，並打上漂亮的煙火。

不過2月台灣過年更盛大，會跟親戚一起回鄉下過年吃飯，邊吃火鍋邊度過，他說：「我從高中就來日本，所以幾乎沒有什麼過新年的機會，反而是1月1日回台灣的經驗多，日本獨特的正月文化，我很少有經驗，有點可惜。」