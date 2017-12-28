昨天NBA發出勇士和騎士的聖誕大戰「最後2分鐘關鍵報告」 內容證實在最後時刻Kevin Durant對LeBron James有3次犯規沒吹，但讓 James最不滿的是，「當我向裁判抗議的時候，他們卻說那沒什麼。」

James表示，「我覺得最糟糕的是，當我走向裁判再次詢問是否有犯規，他們仍覺得那麼沒什麼。犯規當時1名裁判就站在底線，看清楚整個過程，但你走向他，他卻一直說沒有犯規，這令我沮喪。」

James支持聯盟更改規定，讓現場裁判透過電視回放來追加犯規，「這是我們需要討論的地方。有三名裁判就在現場吹罰，但我們卻讓在遙遠地方的人做出裁罰，僅因他們可以看攝影機回放，那何不讓現場的裁判直接看清。」